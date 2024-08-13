«Сила Севера в людях»: Валерия Коротких - о призвании учителя, условиях работы преподавателей в Мурманской области и о том, как привить ребятам любовь к своему предмету

Сегодня пятый из шести выпусков программы «Сила Севера в людях». В гостях — Валерия Коротких, учитель биологии мончегорского Лицея им. Сизова.

Валерия родилась на Алтае, потом приехала в Гаджиево, затем отправилась работать в Крым, а в 2023 году снова прибыла на Север – в город Мончегорск. Педагог вернулась в Заполярье, уже зная, где будет работать. А помогла ей в этом программа «Курс – на Север».

В прямом эфире идёт разговор о призвании учителя, условиях работы преподавателей в Мурманской области и о том, как привить ребятам любовь к своему предмету.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Он создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.