«Сила в Правде» - БДК «Иван Грен» три дня гостит в Мурманске

«Сила в Правде» - с такой акцией путешествует по Северному морскому пути большой десантный корабль «Иван Грен». Судно побывало в Кандалакше, Архангельске и сейчас корабль на три дня пришвартовался у причала Мурманского морского вокзала.

Мурманск - третий порт на маршруте следования большого десантного корабля «Иван Грен». На причале у морвокзала экипаж встречают по давней русской традиции хлебом-солью и приветственным словом от руководства города.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это образцовый пример мощи нашей армии, мощи нашего флота, мощи нашего государства. Сейчас один из новейших кораблей, которые к нам заходят, он переоборудован под музей. Музей-экспозиция в течение трёх дней будет стоять в Мурманске и любой желающий может прийти и ознакомиться с ней».

Заход корабля в Мурманск запланирован в рамках акции Министерства обороны России «Сила в Правде». Цель проекта - поддержка военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг, участвующих в специальной военной операции.

Владимир Кондратов, заместитель командующего Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, контр-адмирал: «Акция проходит достаточно интересно, корабль уже посетил порт Кандалакша, порт Архангельск. Хочу сказать, что и в одном и втором порту население очень активно посещали корабль. На нём развернуто несколько экспозиций, посвящённых истории Северного флота, истории наших Вооруженных сил, в том числе нынешнему состоянию нашей армии».

Головной корабль проекта 11711 построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Принят в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. Сейчас «Иван Грен» стал плавучем музеем, прямой аналог которого «Поезд Победы», так же курсирует по городам.

Сергей Тян, представитель регионального штаба Юнармии Мурманской области: «Мы 22 августа провожали его в Североморске. Там принимали отряд, сборный отряд юнармейцев Мурманской области. Сегодня встречаем его, планируем провести здесь церемонию посвящения в юнармейские ряды наших воспитанников».

Особый интерес у первых посетителей вызвали образцы современной боевой техники, артиллерийские орудия, размещенные в танковом трюме БДК. Также вездеходы и снегоходы и, конечно же, Т-34.

Александр Козлов, юнармеец: «Это воспитывает патриотические чувства, а в сложившейся ситуации нужно пропагандировать, показывать, как наши военные борются с этим злом».

Для всех желающих на причале будут работать полевая кухня и выставка военной техники. Музыкальное сопровождение обеспечит военный оркестр. 9 сентября корабль будет открыт с 15 до 17 часов, 10 и 11 сентября - с 10 до 17 часов. Завершить акцию «Сила в Правде» планируют в начале