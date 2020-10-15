Силач Леон Мирошник готовится отбуксировать барк «Седов»

К прибытию барка «Седов» готовится мурманский силач Леон Мирошник. В его амбициозные планы входит буксировка парусника, а пока спортсмен тренируется на двух 20-тонных грузовиках. На разминке тяжеловеса побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Спортсмен Леон Мирошник намерен отбуксировать парусник «Седов», который прибудет в Мурманск уже на этой неделе. Мурманчанин официально признан самым сильным мужчиной в России. В прошлом году на соревнованиях в Калуге он смог поставить 4 рекорда.

Леон Мирошник: «В спорт я пришёл как все парни - через футбол. Так получилось, что мне попался тренер по тяжёлой атлетике, а мне всегда хотелось достичь серьёзных результатов в спорте, поэтому я и пошел в тяжёлую атлетику. Потом мне это надоело, я перешел в стронгмэны. Мне нравится, что тут разные упражнения».

Сейчас идут усиленные тренировки. Богатырь упражняется на двух 20-тонных грузовиках. Обычному человеку сложно понять чувства, которые испытывает силач, перемещая при помощи каната шведские автомобили.

Вес барка «Седов» 7 тысяч тонн. При буксировке надо учитывать приливы и отливы, а также сопротивление воды. Леон готов принять вызов стихии, он не сомневается в том, что ему удастся поставить мировой рекорд.

Леон Мирошник: «Планируется ещё одна тренировка, во время которой будет три самосвала общим весом 65 тонн. По расчётам, мне нужно будет усилие на соревнованиях в сто тонн. На тренировках я этого делать не буду, а на соревнованиях с публикой мне это удастся».

Известны случаи, когда представители силового экстрима буксировали танки, железнодорожные составы и даже самолёты, но на перемещение барка ещё никто не покушался. Для всего Заполярья такой эксперимент станет уникальным.