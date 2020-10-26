Сильнее ветра и морских течений - три силача сдвинули парусник «Седов»

И тем самым установили мировой рекорд.

Первая попытка покорить «Седов» успехом не увенчалась. Из-за большой парусности и течений три сильнейших человека страны 19 октября не смогли сдвинуть барк с места. Но русские богатыри от своего отступать не собирались. Спустя несколько дней Леон Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Марков снова попытались «одолеть» легендарный парусник.

И вот он, успех! Судно весом более семи тысяч тонн удалось сдвинуть с места на 3 метра 25 сантиметров . Почти две минуты три богатыря тащили за собой «Седов». Как итог – мировой рекорд и ликования болельщиков.

Изначально, когда планировался этот рекорд, рассчитали, что на каждого человека приходится примерно тяговая сила 100 тонн. То есть каждый тащил за собой минимум 5 самосвалов «Volvo». Такой вес обычному человеку точно не под силу. Даже профессионалам понадобилась длительная подготовка, чтобы преодолеть эту колоссальную нагрузку.

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России: «Я открою вам тайну: мы хотели, чтобы это сделал один атлет - Леон Мирошник, потому что он мурманчанин. Мы хотели всё-таки, чтобы он сделал это сам. Но организационные моменты и сама техническая составляющая, вы понимаете, что судно большое, имеет большую парусность».

На достигнутом атлеты останавливаться не собираются. Впереди новые рекорды. Свою следующую цель силачи пока не разглашают, но обещают, что это будет что-то очень масштабное и ещё более зрелищное.