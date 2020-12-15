Сильнейшая заполярная команда по играм «Что? Где? Когда? отпраздновала 20-летний юбилей

Глава Мурманска поздравил игроков с круглой датой.

В этом году «Норманнам» - команде знатоков из Мурманска исполняется 20-лет. Такому событию посвятили онлайн-турнир, который объединил около 80 команд со всего мира. По результатам состязания победу одержали эрудиты из других городов. Впрочем, такая неудача - случайность. Команда с достоинством представляет заполярную столицу на протяжении долгих лет, занимая призовые места.

Алексей Бакуменко, участник команды «Что? Где? Когда?», г. Мурманск: «Результатами никогда нельзя быть довольными, их всегда хочется улучшить. А лучшее - враг хорошему, поэтому ставим себе новые цели и задачи».

«Норманны» - одна из сильнейших команд на Северо-Западе России. Благодаря им в Заполярье в этом году провели крупный международный турнир «Кубок Арктики», который вошел в топ лучших турниров 2020 года.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Двадцать лет стабильно выступать на высоком уровне – блестящий результат. Главное, что это настоящая команда, костяк которой неизменен долгие годы».

Следующие соревнования по игре «Что? Где? Когда?» запланированы в Мурманске на весну. Пока о формате интеллектуального турнира говорить рано, он будет зависеть от эпидемиологической ситуации.