Сильнейшие огнеборцы состязались за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы»

Открытые конкурсы «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС» проводятся с целью проверки готовности дежурных караулов к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.

Александр Скакун, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области: «Газодымозащитник - это пожарный, имеющий на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, дыхательный аппарат. Он должен быть обучен и аттестован на право работы в нём. Снаряжение представляет собой дыхательный аппарат, боевую одежду пожарного, каску, пояс и весит где-то около 20 килограммов».

Специалисты, участвующие в соревнованиях, профессионалы своего дела. Все они в боевой экипировке преодолевали сложнейшие испытания, пройти которые могут только действительно физически сильные, подготовленные и выносливые сотрудники.

Роман Потапов, участник конкурса: «Постоянно проводим тренировки и не только на дежурстве, когда заступаем на службу, но и помимо, обязательно тренируемся. Каждый занимается каким-либо видом спорта. Все сильные, подготовленные. Почти все спортсмены, у каждого свой вид спорта, каждый тренируется».

В личном зачёте сильнейшим оказался старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части Мурманска Максим Акмазиков. Лучшим звеном ГДЗC была признана команда 1 пожарно-спасательной части областного центра.