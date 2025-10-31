«Сильно город меняется»: журналисты «Арктик-ТВ» узнали у земляков, замечают ли они изменения в городе-герое

Ремонт дорог, строительство жилья, обустройство образовательных учреждений и многие другие перемены активно проводят в столице Заполярья. Всё это делается для комфорта северян. А замечают ли они эти изменения, как относятся к этому, решили выяснить корреспонденты «Арктик-ТВ» у мурманчан.

Валерия Белова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В Мурманске активно воплощают проекты по благоустройству города. А какие изменения вы уже заметили?»

- Строится много зданий.

- Ведутся большие работы на площадь у «Волны». Я думаю, она будет очень знаменитая, станет красивее, больше будет людей, туристов.

- Много ремонтов, много построек новых, город потихоньку облагораживается.

- Всего намного больше стало: постройки новые появляются, детские площадки, новые здания, оформляют парки красиво. Мероприятий много стало для молодёжи.

- Хотелось бы, чтобы в Мурманске зимой убирали снег во дворах, а не только в центре города.

- Сейчас и дома строятся, и площадки детские, и, вообще, город стал намного лучше, чем раньше.

- Новые дороги, парки, новые стройки.

- Мы любим север и Мурманск тоже … Красивый город, много чего интересного можно встретить.

- Сильно город меняется. У нас дом отреставрировали, капитально ремонтируют.