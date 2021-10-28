Сильные духом живут рядом с нами и дарят людям праздники

Как не потерять себя, когда теряешь важную часть организма? Как смириться с неизлечимой болезнью, как найти в себе силы и желание жить и работать? Об этом может смело писать книги и проводить тренинги особенная женщина из Полярного Ольга Прибыльнова. После пережитых операций и тяжелой реабилитации Оля начала дарить людям праздник – печь невероятно вкусные и красивые торты.

В 2018 году жизнь Ольги Прибыльновой из Полярного изменилась, буквально, в один день. Врачи поставили ей сложный и неизлечимый диагноз. Массивный полипоз кишечника оказался болезнью наследственной, пострадал и старший сын Ольги. Обоим пришлось перенести операции по удалению части органа.

Когда мы впервые были в гостях у семьи почти 2 года назад, женщина буквально еле передвигалась по квартире, ей сложно было даже сидеть, не то, что стоять. Она стремительно теряла вес, голодные обмороки стали делом привычным и, единственное, что могло усваиваться организмом – специализированные смеси. Сейчас Оля преобразилась: появился здоровый цвет лица, улыбка с него не сходит, заметна прибавка в весе, что говорит о значительном прогрессе.

Ольга Прибыльнова, кондитер, г. Полярный: «Я с мая набрала вес, отошла от интерального питания. Сейчас я чувствую себя как нормальный человек. Болячка даёт о себе знать, но это не столь важно сейчас. Я знаю, что у меня теперь есть будущее».

Нет, болезнь не отступила, скорее, женщина с ней просто научилась жить. Им с сыном по-прежнему требуются специальные средства – это не только витаминизированная смесь, но и медицинские материалы.

На это уходит много средств. Первое время, когда Ольга осталась без работы, помогали пожертвования от благотворителей. Теперь кормилица научилась сама зарабатывать. Оля занимается кондитерским делом – печёт торты, пряники и пирожные. В дело вовлечены все: сыновья Слава и Никита ходят за продуктами и получают с пунктов выдачи мамины заказы: шоколад, глазурь и коробки для кондитерских изделий. Ну, и конечно, бытовые хлопоты тоже приходится брать ребятам «на себя».

Никита Прибыльнов, младший сын Ольги: «Я маме муку приношу, когда надо. А Славка сахар с балкона».

Самой большой помощью для семьи станет очередной заказ – на странице Ольги в соцчети «ВКонтакте» можно ознакомиться с примерами выпечки. Больше всего кондитеру нравится делать что-то необычное, поэтому она всегда рада взяться за новые техники. Оля постоянно обучается, онлайн-курсы это позволяют. Например, сейчас кондитер учится создавать вертикальные и горизонтальные 3Д торты.

Ольга Прибыльнова, кондитер, г. Полярный: «Это творческий процесс. Я могу потеряться во времени, когда торт интересный. Это полёт фантазии. Однажды долго оформляла торт, а когда посмотрела на часы, то поняла, что уже 7 утра!».

Каждая деталь кондитерского чуда съедобна и безопасна. Ольга даже старается заменять зачастую нелюбимую среди заказчиков мастику на пластичный шоколад. Он, уверяет домашний пекарь, гораздо вкуснее и легче.

Ольга Прибыльнова, кондитер, г. Полярный: «Пластичный шоколад, грубо говоря, напоминает мастику, но это смесь из шоколада и глазури, чтобы он не таял в руках, а мы могли с ним работать».

За год интенсивной работы удалось приобрести почти всё оборудование– аэрограф со специальными соплами, кондитерский принтер, профессиональный миксер. Но на достигнутом останавливаться было бы глупо, уверена Ольга. В планах - перенести кухню в отдельное помещение, наладить производство. Часть будущей кондитерской преобразовать в студию, где можно будет не только фотографировать и снимать свои кулинарные шедевры, но и записывать видеорецепты и даже давать онлайн-уроки.

Ольга Прибыльнова, кондитер, г. Полярный: «Я очень хорошо и «вкусно» рассказываю. Мне ни один человек уже говорил, что вы так вкусно рассказываете, мы хотим всё! Контакт с людьми налажен, я могу донести и «разжевать» информацию на доступном русском языке».

К слову, Вячеслав тоже проходил обучение по специальности «Повар-кондитер», имеет сертификат. Однако быть подмастерьем у матери не планирует, и дальше домашней кухни Слава свои кулинарные способности проявлять не готов. Парень осваивает азы кораблестроения в местном колледже.

Вячеслав Тужиков, старший сын Ольги: «На повара-кондитера пошёл, чтобы научиться для себя готовить, а на судостроение пошёл, потому что мне нравится это дело».

Ольга растит настоящих мужчин, сильных и ответственных. И болезнь этому не преграда. Она продолжает верить, что Славе удастся провести удачную операцию, и он престанет быть зависимым от смеси и медсредств. А с младшим - два раза в год проходят обследования, чтобы пресечь наследственное заболевание.

Ольга Прибыльнова, кондитер, г. Полярный: «Отчаиваться я не вижу смысла. Да, оно присутствует, я смирилась с тем, что я - человек с особенностями. Но это не столь важно, чтобы я делала на этом упор, чтобы я падала духом».