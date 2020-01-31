Сильные морозы – не помеха для проверок

В управлении Октябрьского округа Мурманска состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. Несмотря на низкие температуры, коммунальщики обязаны следить за состоянием дворов на их территориях.

Заседания штабов проходят два раза в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждают конкретные адреса и актуальные проблемы, требующие внимания управляющих компаний и городской власти. В Октябрьском округе зарегистрированы 44 обслуживающие жилфонд организации. В их ведении находятся 834 дома, 328 из них со скатной крышей, на которой могут образоваться сосульки.

Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству управления Октябрьского административного округа: «Сейчас у нас низкая температура воздуха, поэтому снег уплотнился. Исчезла колейность и проезд транспорта не осложняется. Но в это время необходимо обратить внимание на уборку кровель и противогололёдную обработку дорог».

Всего с начала года специалисты округа проверили состояние более тысячи адресов и подготовили документы на штрафные санкции к руководителям управляющих компаний на сумму 210 тысяч рублей. К таким рейдам, как правило, подключаются и депутаты горсовета.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Если управляющая организация хочет остаться на рынке, она должна выполнить свои обязательства перед мурманчанами».

За прошедшую неделю замечаний по качеству механической уборки стало меньше. Во время выездной проверки комиссия обнаружила только одну придомовую территорию, на которой дворники схалтурили.