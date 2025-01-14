Сильный снегопад не помешал специалистам Управления дорожного хозяйства Мурманска в уборке городских территорий

Чтобы избежать коллапса, увеличено количество техники до 133 единиц. Круглосуточно на улицах Мурманска работают более 150 человек, занимаясь ручной уборкой.

За сутки уже вывезено 1802 кубометра снега, для обработки дорог и тротуаров использовано 272 тонны смеси соли и песка.

Отметим, что ответственность за состояние дворов несут организации, обслуживающие многоквартирные дома. Если управляющая компания не выполняет обязанности по уборке, мурманчане могут позвонить на региональную линию ЖКХ по номеру 0051.