Сильный снегопад подкинул сложную задачку управляющим компаниям

Прошедшие выходные запомнятся нам надолго. В ночь с субботы на воскресенье выпала прочти месячная норма осадков. Горожане и коммунальщики столкнулись со значительными неудобствами.

В частности, автомобилистам пришлось искать свои транспортные средства под слоем снега, расчищать парковочные места и преодолевать заторы на дорогах.

У всех управляющих компаний разные тактики в таких условиях. Например, УК «Севжилсервис» не стала ждать понедельника, в выходные мобилизовала всю имеющуюся технику, чтобы сначала расчистить проезды к контейнерным площадкам и социальным объектам, а позже уже взяться за дворовые территории.

Галина Сидорова, генеральный директор Группы компаний «Севжилсервис»: «Мы вчера выводили десять единиц техники. Пришлось вывести. Наша транспортная служба - молодцы, ребята отработали всё. Все вышли, мы работали вчера до девяти вечера. Пробивали подъезды, подъездные пути к контейнерным площадкам, чтобы сегодня с утра все службы могли также качественно отработать».

Дворники же работают над уборкой от снега входных групп. Первостепенная задача - расчистить проезжую часть и придомовую территорию.

Галина Сидорова, генеральный директор Группы компаний «Севжилсервис»: «Сегодня мы будем работать не как обычно до 17 часов, а продлим рабочий день до 20 вечера. Сложность в том, что приезжают автомобилисты домой, начинают парковаться и, конечно, уже проблематично почистить территорию. Проще это делать до 17 вечера».

Но выполнить такой объём работ за пару часов всё же невозможно. Специалистам потребуется ещё несколько дней, чтобы окончательно расчистить дворы. Ведь усложняют задачу не только выпавшие осадки, но и нерадивые жильцы, которые игнорируют просьбы коммунальщиков переместить на время уборки из дворов свой автотранспорт.