Сильный ветер и холодный дождь не смогли сорвать городской чемпионат по пляжному волейболу в Мурманске

В областном центре состоялся первый городской чемпионат по пляжному волейболу на новых площадках.

Всего на соревнования заявились 24 команды, 16 из которых – мужские. Все они мечтали о месте, где можно тренироваться по всем стандартам и его обустроили на территории спорткомплекса «Авангард».

Егор Банишевский, директор МАУ МП «Дом молодёжи»: «Я знаком с этими замечательными людьми, которые занимаются пляжным волейболом. Я знаю, что они долгие годы сильно хотели, чтобы в Мурманске появилась современная, классная, отвечающая всем стандартам и требованиям спортивного характера волейбольная площадка - именно для пляжного волейбола, чтобы они могли ещё более успешно тренироваться и достигать новых замечательных высот».

Светлана Истомина, президент Федерации волейбола города Мурманска: «Город откликнулся на просьбу общественности. Мы довольно долго боролись за то, чтобы эти площадки были сделаны, так как пляжный волейбол получил огромное распространение и в нашем крае, несмотря на наш суровый климат. Везде проводятся соревнования по пляжному волейболу, теперь они состоятся и в столице нашего края – Мурманске».

Весь чемпионат прошел за один день. Планы на соревнования не сорвали даже сильный холодный ветер и дождь.

Евгения Вергизова, участница чемпионата: «Мы живём в Мурманской области, играем по всей Мурманской области. Бывает, что мы играем и в +30 и +42, когда мы играли в Апатитах. Температура +5 тоже для нас вполне естественная. Мы так долго ждали этих площадок, и участники чемпионата даже не думают о том, чтобы сняться с соревнований».

Теперь Мурманские волейболисты смогут не только проводить чемпионаты, но и заниматься на профессионально оборудованной площадке.

Сергей Тян, директор спорткомплекса «Авангард»: «Мы очень рады, потому что у нашего комплекса появилась ещё одна площадка. Теперь мы можем предложить весь спектр услуг: футбол, пляжный волейбол и классический волейбол - это уже в нашем зале. Для людей все условия созданы, для Федерации волейбола города Мурманска тоже созданы условия – две площадки полноценные для пляжного волейбола».

Любой желающий может попробовать себя в этом направлении, узнав расписание работы спортплощадки на сайте комплекса «Авангард».