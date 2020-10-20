Сильный ветер и волны мешают вести поиски пропавших рыбаков

Спасатели опубликовали видео с места поисков пропавших на берегу губы Вайда моряков. В операции задействован и вертолёт.

Напомним, катер «Юбилейный» наткнулся на скалы и затонул в районе полуострова Рыбачьего 17 октября. На борту судна находились 10 рыбаков, 7 из них подобрали подошедшие на сигнал бедствия пограничники, три человека пропали.

Чуть позже тело, предположительно одного из них, нашли на побережье. Поисковые работы на месте крушения продолжаются, спасатели используют в том числе вертолёт.