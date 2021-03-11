Сильный ветер «не пустил» большую матрёшку на ярмарку

Мурманская погода подкинула очередной сюрприз мурманчанам! И речь сейчас пойдёт не о перекрытии трасс дорог в нашем регионе, к которым мы привыкли, а о гигантской матрешке, установленной в центре столицы Заполярья.

Румяная красавица - символ развёрнутой на улице Воровского ярмарки «На Севере – Весна!», а также аттракцион, который пользуется у посетителей большой популярностью. Дело в том, что 10-метровую конструкцию можно эксплуатировать только в тихую погоду, поэтому из-за поднявшегося ветра надувные качели пришлось свернуть. Как только метель стихнет, «Матрешку» обязательно вернут, обещают организаторы ярмарки.

К слову, она продлится до 14 марта, а в последний день на площадке развернётся большой праздник, посетителям обещают показать даже огненное шоу. Подробности держатся в секрете, но что-то подсказывает, без сжигания чучела не обойдётся.