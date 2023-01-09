Сильный ветер свалил новогоднюю ель в Мурманске и усложнял движение на дорогах региона
ЧП, скорее всего, осталось бы незамеченным, если бы не пострадавшие. По словам очевидцев, конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра, верхней частью ели накрыло двух пешеходов.
Царицу Нового года после происшествия начали активно разбирать.
Повлияла непогода и на движение транспортных средств. Ночью «Мурманскавтодор» сообщил о перекрытии трассы Заполярный – Сальмиярви, а вот на Териберку дорога была отрыта, впрочем, ехать по ней на тот момент было очень рискованно.
Это видео опубликовали в сообществе «Дорожники Териберки». Судя по кадрам, видимость в районе была крайне невысокой. Магистраль и так считается сложной для перемещения, так, например, несколько дней назад рабочим пришлось доставать из снежного плена вылетевший за переделы трассы внедорожник.