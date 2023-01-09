«Мурман» - «Родина»: с новым хоккейным годом!На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.23 19:30

Сильный ветер свалил новогоднюю ель в Мурманске и усложнял движение на дорогах региона

Первый после новогодних праздников рабочий день запомнится жителям региона сильной метелью и порывами ветра до 27 метров в секунду. В такую погоду не обошлось без происшествий. Например, в центре Мурманска у железнодорожного вокзала упала искусственная ель.

ЧП, скорее всего, осталось бы незамеченным, если бы не пострадавшие. По словам очевидцев, конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра, верхней частью ели накрыло двух пешеходов.

Царицу Нового года после происшествия начали активно разбирать.

Повлияла непогода и на движение транспортных средств. Ночью «Мурманскавтодор» сообщил о перекрытии трассы Заполярный – Сальмиярви, а вот на Териберку дорога была отрыта, впрочем, ехать по ней на тот момент было очень рискованно.

Это видео опубликовали в сообществе «Дорожники Териберки». Судя по кадрам, видимость в районе была крайне невысокой. Магистраль и так считается сложной для перемещения, так, например, несколько дней назад рабочим пришлось доставать из снежного плена вылетевший за переделы трассы внедорожник. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сергей Мякишев: при определении права на получение ежемесячного детского пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конфискат решили отдавать детям и благотворительным фондам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика