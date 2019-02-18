Сильный ветер в Кировске сделал работу за коммунальщиков – снёс новогоднюю ёлку

Видеозапись буйства непогоды в выходной день опубликовали местные жители в социальных сетях. Сильный буран и метель в Кировске сорвали с одну из ёлок, установленных на улицах города перед Новым годом.

Жителей северного города не удивлял факт, что новогоднее дерево всё ещё украшает улицу, хотя на дворе конец февраля. А вот необычайной силы буран впечатлил даже привыкших к подобной погоде жителей Кировска.