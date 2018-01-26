Силовики ликвидировали нарколабораторию во время учений

Сотрудники полиции совместно со спецподразделением «Гром» провели совместные учения. По легенде учений, крупная нарколаборатория расположилась в Октябрьском округе Мурманска. На задержание бандитов правоохранителям отвели минимум времени.

В инсценированной нарколаборатории преступники изготавливают запрещенные вещества. Роли злоумышленников, которые по сценарию вооружены и опасны, так же достались сотрудникам полиции.

Силовики сработали грамотно: за считанные секунды задержали дилеров, провели обыск в помещении, изъяли наркотики и оборудование для их производства. Затем отработали и задержание преступников на улице.

Как сообщили силовики, в 2017 году Мурманской области выявили почти полторы тысячи преступлений связанных с распространением запрещённых веществ. Большинство этих правонарушений произошли на территории областного центра. К уголовной ответственности привлекли больше пятисот человек.