Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
В ночь на 15 февраля силовики провели проверку в клубе «Town Hill», где проходила вечеринка с участием травести-артистов, приуроченная ко Дню святого Валентина.
Два человека доставлены в отдел полиции, с остальными участниками провели профилактические беседы о недопустимости участия в экстремистской деятельности и пропаганде нетрадиционных отношений.
В отношении организаторов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 282.1 УК РФ, им грозит до восьми лет лишения свободы.
Движение ЛГБТ признано в Российской Федерации экстремистским и запрещено. Пресечение деятельности ночного клуба - это борьба с пропагандой чуждых традиционным ценностям «отношений».
