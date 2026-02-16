Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком

В ночь на 15 февраля силовики провели проверку в клубе «Town Hill», где проходила вечеринка с участием травести-артистов, приуроченная ко Дню святого Валентина.

Два человека доставлены в отдел полиции, с остальными участниками провели профилактические беседы о недопустимости участия в экстремистской деятельности и пропаганде нетрадиционных отношений.

В отношении организаторов решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 282.1 УК РФ, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Движение ЛГБТ признано в Российской Федерации экстремистским и запрещено. Пресечение деятельности ночного клуба - это борьба с пропагандой чуждых традиционным ценностям «отношений».