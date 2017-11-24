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День за днём с «Арктик-ТВ»24.11.17 19:30

Силовики определят лучших самбистов

Сегодня в Мурманске начались традиционные региональные соревнования по самбо на Кубок начальника УМВД РФ по Мурманской области среди сотрудников органов внутренних дел и силовых структур региона. В церемонии открытия соревнований принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Красные и синие самбовки с небольшим триколором на рукаве – непременный атрибут каждого спортсмена. В отличие от других видов боевых искусств, одежда и пояса здесь сугубо практические и не свидетельствуют о разряде умениях или опыте спортсмена. Зато каждый обладатель такой формы не раз применял навыки, полученные за годы тренировок на практике, при задержании злоумышленников, неадекватных граждан или же на службе в Северо-Кавказском регионе.

- Время спокойное, но только в дневное врем. Ночью приходится периодически применять борцовские навыки на практике, - рассказывает Алексей Болоткин, сотрудник полиции. – В основном, при задержании, когда люди хулиганят в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя неадекватно. Приходится применять силу, так как словами не достучаться.  Открытый чемпионат УМВД России по сабо среди силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области проводится уже шестой раз. А самозащита без оружия давно стала популярным видом единоборств не только среди полицейских, отрядов специального назначения, но и в детских спортивных школах. Во время открытия турнира пред его участниками выступили воспитанники одного из таких учреждений, причём большинство  бойцов, вышедших на татами, чтобы показать свою ловкость, оказались девушками. А вот на соревнованиях силовиков выступают только мужчины.

По словам руководства регионального УМВД каждый сотрудник полиции должен обладать хотя бы начальными навыками рукопашного боя. Но всё чаще образ полицейского, как стража порядка, ассоциируется со спокойной работой, пусть и не лишенной постоянных дежурств и «острых» ситуаций. Для многих  представителей органов борьба  самбо становится хобби, которое, впрочем, вполне из обычного направления перейдёт на олимпийский уровень.

- Федерация самбо подала заявку в МОК  на включение данного вида спорта в олимпийский вид, - рассказала Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Путь  этой процедуры  очень длинный, но это первая ступень к тому, чтобы самбо в ближайшей перспективе могло войти в перечень олимпийских видов спорта. Но это дело будущего, а  сейчас участникам чемпионата предстоит побороться не с  иностранными спортсменами за золотые медали, а своими же коллегами по службе. А чтобы у представителей правопорядка было больше стимулов к победе, руководство управления подготовило отличные подарки – медали, кубки и бытовую технику. 

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