Силовики соревновались в меткой стрельбе

В бригаде морской пехоты Северного флота в Спутнике состоялся чемпионат по тактической стрельбе. В соревнованиях приняли участие 14 команд, состоящих из военнослужащих и представителей спецназа Северного флота и региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии.

В конкурсную программу входили четыре стрелковых упражнения под названиями: «Марш бросок», «Плацдарм», «Эвакуация» и «Нейтрализация». Участники использовали пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова, а также имитационные гранаты, пулемёт и бронетранспортёр.

Стрельба по мишеням выполнялась с расстояний до 300 метров. Лучшие результаты продемонстрировали сотрудники регионального отряда спецназа УФСБ по Мурманской области «Косатка».