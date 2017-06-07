Силовики во время учений спасали заложников на судне «Газшельф», захваченных «террористами»

Над Кольским заливом сегодня раздавались хлопки автоматных очередей, шум от винтов вертолётов - оперативный штаб по Мурманской области спасал судно от условных террористов, которые захватили судно «Газшельф».

По легенде учений, вооруженные диверсанты на моторной лодке подплыли к крановому судну «Газшельф» на рейде Кольского залива, захватили заложников и обстреляли прибывшую на место группу быстрого реагирования частной охраны. Капитан сообщил о нападении и успел отдать экипажу приказ укрыться…

Руководителем контртеррористической операции было принято решение о проведении боевой операции. На борт судна высадили с вертолёта десант. Участники антитеррористических учений успешно обезвредили условных террористов и освободили заложников. В масштабном мероприятии были задействованы подразделения УФСБ, УМВД, Мурманского линейного отдела МВД на транспорте, войск Росгвардии, Северного флота, Пограничного управления по западному арктическому району, администрация морских портов Западной Арктики и авиации ФСБ России.