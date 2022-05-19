В центре ГИМС готовятся к летней навигации, к тому же водоёмы региона постепенно начинают освобождаться от льда.

Инспекторы проверили техническое состояния судов, готовность и укомплектованность экипажей, а также наличие аварийно-спасательного, противопожарного, медицинского и другого оборудования на борту.

В регионе зарегистрировано около 21 тысячи маломерных судов. Из-за большого количества поднадзорных объектов инспекция взаимодействует с общественными организациями, органами муниципального управления и другими органами исполнительной власти.

В ГИМС подчеркнули, что силы и средства по обеспечению безопасности людей на водных объектах области находятся в полной готовности.