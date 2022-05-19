День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30
Силы и средства по обеспечению безопасности людей на водных объектах области находятся в полной готовности
В центре ГИМС готовятся к летней навигации, к тому же водоёмы региона постепенно начинают освобождаться от льда.
Инспекторы проверили техническое состояния судов, готовность и укомплектованность экипажей, а также наличие аварийно-спасательного, противопожарного, медицинского и другого оборудования на борту.
В регионе зарегистрировано около 21 тысячи маломерных судов. Из-за большого количества поднадзорных объектов инспекция взаимодействует с общественными организациями, органами муниципального управления и другими органами исполнительной власти.
В ГИМС подчеркнули, что силы и средства по обеспечению безопасности людей на водных объектах области находятся в полной готовности.
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Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
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Анна
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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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