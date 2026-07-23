Силы Северного флота готовы к решению поставленных задач

Только за зимний период обучения было выполнено более тысячи мероприятий боевой подготовки.

В состав Северного флота входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация, части материально-технического обеспечения. Структура и состав его основных объединений и соединений позволяют решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении и в мировом океане.

Например, экипаж новейшего фрегата Военно-морского флота России «Адмирал Головко» ежедневно совершенствует морскую выучку и готовится к решению поставленных задач. Подготовка проводится с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Фрегат «Адмирал Головко» носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Он неоднократно принимал участие в различных тренировках с практическим применением всех видов вооружения.

Роман, командир штурманской боевой части фрегата «Адмирал Головко»: «Корабль выполняет разные задачи, поставленные руководством ВМФ России».

В 2024-2025 годах фрегат «Адмирал Головко» успешно решал задачи своего первого дальнего похода. Экипаж обеспечил военно-морское присутствие, стратегическое сдерживание, свободу судоходства, развитие международного военно-морского сотрудничества в различных районах Мирового океана. Впервые в истории Российского Военно-морского флота корабль вместе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подлодкой «Новороссийск» успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в Средиземном море, чем подтвердил высокую боевую готовность.

В преддверии профессионального праздника в Североморске экипаж фрегата находится в готовности к решению всех поставленных перед ним задач, в том числе по применению высокоточного ракетного оружия. Недавно, моряки вновь отработали организацию нанесения удара высокоточным ракетным оружием по морским целям, имитирующим корабельную группировку условного противника. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчётов и информационного центра корабля.