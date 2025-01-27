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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.25 19:30

Силы Северного флота пополнила новейшая атомная подводная лодка «Архангельск»

Она пришвартовалась в Заозерске. Подводные лодки – это стратегический шит России. В пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Архангельск» проекта «Ясень-М».

На пирсе моряков торжественно встречали представители администрации Заозерска, сослуживцы, близкие и гости из Санкт-Петербурга, а также представители командования.

Анатолий Коваленко, командующий подводными силами Северного флота: «Пути развития как корабля, так и экипажа уже пройдены. Корабль вместе с экипажем пришёл в основной пункт базирования и дальше уже здесь будет выполнять самые главные свои задачи. Для чего он предназначен? Для защиты нашей Родины и морских её рубежей».

Три дня в надводном положении подводная лодка шла через льды из Архангельской области, путь для неё прокладывал ледокол.

Проект «Ясень-М», разработанный проектно-конструкторским бюро «Малахит», обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, что позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. «Архангельск» - носитель всех типов морского ракетного оружия.

Александр Гладков, командир АПЛ «Архангельск»: «Корабль получился хороший. Естественно, он новый, он самый современный из четырёх кораблей, которые построены, потому что на нём уже учтены все замечания, которые были выявлены на предыдущих трёх кораблях».

Также на пирсе подводников встретила настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга игуменья София. Она передала командиру подводной лодки икону Святого Архангела Михаила, освящённую митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Игуменья София, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга: «Мы верим, что святой архангел Михаил будет помогать вам».

В ближайшее время экипажу атомной подводной лодки «Архангельск» предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего корабль войдёт в состав сил постоянной готовности Северного флота.

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