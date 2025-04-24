«Силы тыла»: в ЗАТО Александровск продолжается реализация необычного фотопроекта

Героинями портретов стали девушки из Гаджиево, которые посильно оказывают помощь фронту. Они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, стригут раненых бойцов в госпитале.

Жена военнослужащего в третьем поколении, жительница Гаджиево Наталья Щёголева всё своё свободное время посвящает работе по созданию маскировочных изделий. Плести сети в городе подводников женщины стали практически с момента объявления начала спецоперации.

Наталья Щеголева, волонтёр, г. Гаджиево: «У меня на СВО близкий друг семьи. Очень часто думаю, что я сейчас плету для кого-то, а кто-то плетёт ему. Или, может быть, моя сеть уйдёт туда. А мы и кто-то ещё поможет нашим парням-мальчишкам».

Закрыть глаза на происходящее в стране не могла, да просто не имела права. У Светланы Гультяевой отец Афанасий Пивинский прошёл Великую Отечественную войну.

Светлана Гультяева, волонтёр, г. Гаджиево: «Он начинал на Севере, всю войну в саперных войсках. Окончил институт мостостроения, но началась война. Сначала взрывал мосты, а потом восстанавливал».

Поэтому помощь участникам специальной военной операции для волонтёра, скорее, долг и святая обязанность.

На количество материалов для масксетей добровольцы города морской доблести не жалуются: пока хватает, чего не скажешь о свободных руках, которые могли бы оказаться серьёзным подспорьем в этом деле.

Надежда Морозова, волонтёр, г. Гаджиево: «Я сразу себе сказала: «Кто, если не я?». В любое свободное время стараюсь участвовать».

Есть и другие формы и форматы помощи. В Гаджиево работает организация, добровольцы которой стараются помогать семьям участников спецоперации. Для них организуют досуг, помогают с юридическими и некоторыми коммунально-бытовыми вопросами, которые самостоятельно супруги или родители бойцов решить не в силах.

Ирина Кучмина, руководитель общественной организации «Свои», г. Гадживо: «Надо встать, пойти и сделать. И мне кажется, что это внутреннее состояние души, чтобы понимать, что ты не просто так пришёл на Землю. Надо отвлечься иногда от современной насыщенной жизни и понять, что сейчас страна нуждается в помощи. А наша страна – это те люди, которые рядом с тобой».

О деятельности добровольцев теперь можно узнать чуть больше: портреты девушек заняли достойное место в молодёжном пространстве, став основой фотовыставки «Силы тыла». Это уже второй проект в ЗАТО Александровск, призванный рассказать о таких незаметных, но таких серьёзных ежедневных подвигах северянок. Например, парикмахерские услуги бойцам в госпиталях оказывает Анастасия Пасяева. Она вспоминает, насколько была охвачена страхом, когда впервые заглянула в глаза раненым и проходящим лечение. Впрочем, человеческое тепло и искренняя заинтересованность способны творить чудеса.

Анастасия Пасяева, волонтёр, г. Гаджиево: «Они сами рассказывают, если хотят. Есть ребята, которые садятся, а им нужно просто высказаться. Один, например, рассказывал, как выходил из боя. Я его выслушала, поддержала. Сказала доброе слово, он довольный ушёл».

Во время открытия выставки состоялась серия мастер-классов по упаковке сухих душей, созданию спичек длительного горения, способам и вариантам плетения маскировочных сетей.

Поддержку и содействие фотопроекту «Силы тыла» оказали меценаты города морской доблести и Общественная палата Мурманской области.

В Гаджиево фотовыставка будет работать до 1 мая.

А организаторы уже готовят истории о работе волонтёров Снежногорска и населённого пункта Оленья Губа.