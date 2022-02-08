1213 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+856), Североморске (+162) и Оленегорске (55).

Дети чаще всего переносят заражение «омикроном» в лёгкой форме, тяжело белеют менее 1% из них. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Врач отметила, что по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, у несовершеннолетних сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей, среди них насморк, першение в горле и кашель. Пациентов также беспокоит повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита, а у некоторых наблюдается диарея и сыпь.

Руженцова также уточнила, что симптомы «омикрона» у детей проявляются, как правило, на 2-3 день после инфицирования. По её словам, сейчас чаще всего заболевают школьники как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и за пределами образовательных учреждений.

Всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается в России с начала января. Власти связали это с распространением штамма «омикрон», который более заразен, но приводит к меньшему по сравнению с «дельтой» числу госпитализаций в процентном соотношении к новым случаям.