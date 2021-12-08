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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

Симптомы при заражении «омикроном» - температура, кашель, головная боль

162 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+80), Кандалакшском районе (+20) и  Североморске (+15).

В нашем регионе новым штаммом коронавируса с греческим названием ещё никто официально не болел, но тем не менее стоит знать, что  симптомы при заражении «омикроном» принципиально ничем не отличаются. Люди болеют стандартно, как при COVID-19, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. При этом, по некоторым данным, люди переносят его легче, по крайней мере, летальных случаев пока не отмечено, однако, нужно смотреть на то, как отреагируют пожилые на заражение этим вариантом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Семенова.

Специалист так же уточнил, что симптомы «омикрона» как у любой респираторной инфекции - температура, кашель, головная боль.

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