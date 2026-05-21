Символ мужества и памяти - мурманский «Алёша» - готовится к первой за полвека полноценной реставрации

С 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья временно закроют для посетителей.

Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» - один из крупнейших военных монументов России. Высота фигуры солдата вместе с постаментом составляет более 42 метров. И впервые с 1974 года мурманского «Алёшу» ждёт масштабная реставрация, которая включает комплексный ремонт с благоустройством территории. Эту инициативу губернатора Андрея Чибиса на Международном арктическом форуме в марте прошлого года лично поддержал Президент России Владимир Путин.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Работа предстоит непростая, но которую нужно будет выполнить».

На реставрацию мемориального комплекса направлена федеральная субсидия - 901 миллион 700 тысяч рублей. Контракт с подрядной организацией уже заключён. Пример результата её эффективной работы, получившая новую жизнь «Родина», ныне Центр научно-технологического творчества.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Подрядчик имеет действующую лицензию Минкульта России, исключаем случайных исполнителей на святом и важном объекте для всей страны».

Подготовку к ремонту будут вести до конца 2026 года. Специалисты проведут 3D-сканирование скульптуры и постамента, лабораторный анализ грунта, историко-архивные изыскания. Завершить работы планируют в 2028 году.

Константин Пилецкий, подрядчик: «В первую очередь мы приступим к ограждению территории».

Важно сохранить историческую память. В стене у памятника заложены капсулы с морской водой с места гибели корабля «Туман», с землей из Долины Славы и с места боев на Кандалакшском направлении. Территория их хранения затронута не будет.

Другой символ памяти всё же изменит своё местоположение, но временно, пока идёт реставрация. Вечный огонь не погаснет - его частицу передадут в Долину Славы. Церемония с участием почётного караула и молодёжных организаций состоится уже 27 мая.

А с 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья закроют для посетителей на время ремонта.

