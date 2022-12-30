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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.22 19:30

Символ наступающего 2023 года Чёрный Водяной Кролик — милый зверь, сулящий спокойствие и стабильность

Эти симпатичные ушастые животные прекрасно уживаются с людьми. В преддверии Нового года съёмочная группа «Арктик-ТВ» заглянула в кроличий питомник - единственный в регионе.

Креативные идеи всегда возникают неожиданно, к примеру, организовать питомник с кроликами на севере, да ещё и в своём доме.

Ольга Филатова, заводчик породистых декоративных кроликов: «В Мурманской области, когда мы искали кролика породистого, мы этого не смогли сделать. В особенности, порода минилопов. Пришлось обращаться в другие регионы. В это же время появилась идея, а почему бы нам не предоставлять таких вот красивых кроликов-минилопов мурманчанам».

Существует порядка 80-ти пород декоративных кроликов. К наиболее популярным относится минилоп - добрый и любопытный ушастик редко сидит на месте, исследуя всё вокруг. Кролик не боится людей, а также обожает ласку и это ещё не все его особенности.

Елена Сиухина, заводчик породистых декоративных кроликов: «Эти кролики не вызывают аллергических реакций. Во-вторых, они маленькие и они выращены специально для того, чтобы жить в домашних условиях. Они очень податливые, они находят общий язык с детьми. Когда появляется такой питомец, очень много отзывов нам пишут, рассказывают о том, что дети стали порой телефоны забывать, им есть о ком заботиться».

Ольга Филатова и Елена Сиухина - партнёры в деле разведения декоративных кроликов. Они и не думали, что неожиданная идея получит признание у северян.

Елена Сиухина, заводчик породистых декоративных кроликов: «У нас люди берут для фотосессий кроликов, так как они у нас очень фотогеничные».

Ушастики нуждаются в определённых условиях содержания, а природные особенности Кольского полуострова влияют, как минимум, на питание.

Елена Сиухина, заводчик породистых декоративных кроликов: «Мы заказываем в Апатитах микрозелень. Чем она хороша? Когда она начинает прорастать, то микро и макроэлементы - всё содержаться на ранних стадиях развития зелени, а в полярную ночь для кроликов это очень здорово».

Кролики не требуют дорогих кормов, главное, чтобы еда включала нужные питательные вещества. В среднем на содержание декоративных кроликов уходит 2000 рублей в месяц. У каждого ушастого есть документы и колечко на задней лапке, которое означает, что животное находится на учёте в Союзе заводчиков и селекционеров для прослеживания родословной. Если для родителей кролики это дело серьёзное, то для детей – ушастые, в первую очередь, друзья.

Все питомцы в этом уютном доме развивают в юных северянах навыки эмпатии. Дети становится более внимательными, лучше понимают других, меньше подвергаются стрессу, что благоприятно сказывается на подготовке к Новому году.

А карликовый вислоухий кролик Арчи ещё не знает, что станет символом наступающего нового года.

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