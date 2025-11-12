Символ зимнего волшебства и новогоднего праздника скоро засияет в центре Мурманска

В субботу, 15 ноября, зажгут огни на главной новогодней ёлке города-героя.

Театрализованное представление для северян организуют на площади перед «Меридианом». В гости к мурманчанам придут сказочные герои. А сам Дед Мороз прибудет на праздник на необычном транспорте.

Кроме сказочных персонажей, радостное настроение гостям подарят лучшие творческие коллективы Кольского Заполярья.

А в воскресенье, 16 ноября, северяне окунуться в атмосферу наступающего Нового года во всех округах областного центра.