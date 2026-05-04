Символы воинской славы - георгиевские ленты волонтёры раздали северянам у памятника Анатолию Бредову

Ранее Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводилась в парке на Семёновском озере и в Центральном сквере областного центра. А сегодня один из главных атрибутов празднования Дня Победы вручали мурманчанам и у памятника Анатолию Бредову.

Кроме того, волонтеры Победы выдавали памятки с правилами ношения ленты, её историей и значением цветов.

Олеся Пунтус, руководитель Мурманского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия»: «Жители города Мурманска с большой любовью в сердце принимают эти ленты, тут же их просят прикрепить и, действительно, в глазах виден этот патриотизм, который мы сейчас воспитываем в подрастающем поколении».

Великая Победа и личные жизненные истории детей и героев войны, о которых, глядя на георгиевскую ленту, вспоминают в наше время.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Я, надевая ленточку, вспоминаю своего прадедушку, Ивана Федоровича Скрябина, который в 1941 году был призван из Мурманской области и дошёл до Европы, вернулся освободителем в родную Мурманскую область. Для меня это особый символ семейной традиции».

Акция продлится до 7 мая включительно. Символы воинской славы раздадут в торгово-развлекательном комплексе на улице Рогозерская, 4.