«Синева» в небе: в рамках тренировки сил сдерживания России военные из Баренцева моря запустили баллистическую ракету

Вооруженными Силами России отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическим оружием в ответ на удар противника.

К тренировке привлекались мобильная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два ракетоносца.

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Тула» запустили баллистическую ракету «Синева». Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Отработка удара проходила под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент заслушал доклады Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.