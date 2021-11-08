Синица прокатилась «зайцем» в автобусе

Пернатого безбилетника заметили в общественном транспорте. Пассажиры 106-го автобусного маршрута запечатлели необычную попутчицу.

Синица свободно чувствует себя в салоне автобуса и перелетает между поручнями. Соседство с желтогрудой птицей, кажется, никого не смущает.

По словам северян, поездки с представителями фауны не такая уж и редкость.