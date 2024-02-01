Синий и зеленый цвета в Мурманске уже не в моде

Мурманская управляющая компания «Севжилсервис» вышла на тропу войны с безвкусием прошлого и перекрашивает подъезды в цвета, которые радуют жильцов.

Мурманские управляющие компании объявили войну серой безвкусице и помимо подсветки и ярких фасадов домов перекрашивают подъезды в сочные и красивые цвета. Такие будут и в этом доме на проспекте Героев –североморцев, которым заведует УК «Севжилсервис».

Екатерина Швагрун, маляр УК «Севжилсервис»: «Сейчас цвета выбираем очень яркие. Даже сама восхищаюсь своей работой. Раньше это было стандартное, то, что привозили, мы красили, а сейчас мы сами это делаем и нам это очень нравится».

Цвета выбирают сами жильцы совместно с управляющей компанией, так что итоги ремонтов в соседних подъездах нередко кардинально отличается. «Севжилсервис» помимо такого адресного подхода разработал и дизайн-код в виде линий, призванных внести еще большее разнообразие.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Ремонт подъездов, конечно важно, но я бы не стала выделять его на первое место, потому что помимо этого есть и текущие кровли, межпанельные швы. Если мы не сделаем эти работы, то и ремонт подъезда делать бессмысленно».

В прошлом году управляющая компания отремонтировала 135 подъездов, а в этом планирует обновить порядка 150. В течение года данные могут корректироваться в большую сторону.