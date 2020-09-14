Сирень украсит улицу Морскую

Масштабная акция по высадке деревьев «Зелёный рекорд» в Мурманске состоялась ещё неделю назад, но неравнодушные жители города продолжают озеленение родного города. В этот раз активность проявили жители домов на Морской улице.

19 кустов сирени уже предстоящим летом будут радовать горожан своей зеленью и цветами. Деревья высадили в одном из дворов на улице Морской, где недавно на территории завершился ремонт. Благоустройство затронуло и проезд, и детскую площадку, вот только деревьев здесь не хватало. Выбор на сирень пал не случайно, она отлично приживается в наших суровых условиях и не требует особого ухода, а при бережном отношении будет радовать цветами и запахом ещё долгое время.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это делается по просьбам жителей. Этот двор ремонтировался по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Мы приезжали сюда весной, здесь были кое-какие недоделки, потом контролировали эти работы и договорились с горожанами, что они высадят здесь деревья».