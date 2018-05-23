Пенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную системуЛедовый бой команды «Мурманская область – КСФ» со сборной скандинавов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.18 19:30

Сиреневая аллея превратилась в отхожее место для собак

Сиреневая аллея, заботливо выращенная жителями Первомайского округа, превратилась в мусорную свалку и уличный туалет для животных.  Не помогают спасти сквер ни замечания владельцам собак, ни обращения в правоохранительные органы.

Сиреневая аллея была высажена в семидесятых и с тех пор стала любимым местом для прогулок горожан. Здесь, надеясь на свежий воздух и красивую зелень, собирались молодёжь, пенсионеры и мамы с маленькими детьми. Сейчас состояние аллеи плачевное - повсюду мусор и продукты собачьей жизнедеятельности. Ни ходить, ни дышать становится невозможно.

- Первым делом надо отметить, что письмо о таком плачевном состоянии общественного места мы разослали вчера, оно уже разошлось в СМИ и по социальным сетям,  - делится с журналистами телеканала Анастасия Лайтер, мурманчанка. - Уже очень много комментариев получили. Многие  считают, что мы против животных. А мы не против животных, мы за красивый и аккуратный выгул собак.

В шаговой доступности есть несколько специально отведенных для выгула четвероногих друзей площадок. Но все идут на аллею и за собаками не убирают. По приблизительным подсчётам, в близлежащих домах живёт около шестисот собак. Масштаб экологической трагедии этого красивого уголка огромен - загрязненную территорию можно измерять в хоккейных кортах.

- В законе Мурманской области «О содержании животных» прописано, что сопровождающий животное гражданин обязан убирать продукты жизнедеятельности животного, - напомнила Ирина Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора . - В законе Мурманской области «Об административных правонарушениях» закреплено, что штраф за не уборку за животным от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Но наказать нарушителя получается, увы, не всегда.

Осенью жителям удалось сфотографировать трех собак, гуляющих без намордника и их хозяйку «на месте преступления». Казалось бы, найти нарушителя по фотографии и адресу не составит труда, но на деле совсем наоборот.

- Мне пришёл ответ, в котором говорится, что проведена проверка и вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, - рассказывает Анастасия Лайтер, мурманчанка. - Есть фотофакт. После этого, конечно, опускаются руки, а после того, что мы здесь видим,  становится очень неприятно.

Ходить по родной аллее стало невозможно. Пенсионеры переживают за родной двор, но замечание сделать иногда боятся. Порой владельцы собак не просто игнорируют окружающих, а отвечают хамством и грубостью.

Медицинскими исследованиями доказано, что испарения отходов собачьей жизнедеятельности  очень вредны для здоровья людей. Они вызывают аллергические риниты и особенно опасны для маленьких детей.

- Этот сквер превратили в площадку для выгула собак. Особенно это хорошо видно весной, когда начинают рабочие выгребать зелёные зоны, ступить ногой совершенно некуда, - отмечает Галина Котоман, мастер УДХ.

Жители требуют запретить выгул домашних животных в неположенных местах, привести в порядок пешеходную зону и аллею, установить таблички с информацией о штрафах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 88 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 33 копейки, евро снизилось почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика