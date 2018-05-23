Сиреневая аллея превратилась в отхожее место для собак

Сиреневая аллея, заботливо выращенная жителями Первомайского округа, превратилась в мусорную свалку и уличный туалет для животных. Не помогают спасти сквер ни замечания владельцам собак, ни обращения в правоохранительные органы.

Сиреневая аллея была высажена в семидесятых и с тех пор стала любимым местом для прогулок горожан. Здесь, надеясь на свежий воздух и красивую зелень, собирались молодёжь, пенсионеры и мамы с маленькими детьми. Сейчас состояние аллеи плачевное - повсюду мусор и продукты собачьей жизнедеятельности. Ни ходить, ни дышать становится невозможно.

- Первым делом надо отметить, что письмо о таком плачевном состоянии общественного места мы разослали вчера, оно уже разошлось в СМИ и по социальным сетям, - делится с журналистами телеканала Анастасия Лайтер, мурманчанка. - Уже очень много комментариев получили. Многие считают, что мы против животных. А мы не против животных, мы за красивый и аккуратный выгул собак.

В шаговой доступности есть несколько специально отведенных для выгула четвероногих друзей площадок. Но все идут на аллею и за собаками не убирают. По приблизительным подсчётам, в близлежащих домах живёт около шестисот собак. Масштаб экологической трагедии этого красивого уголка огромен - загрязненную территорию можно измерять в хоккейных кортах.

- В законе Мурманской области «О содержании животных» прописано, что сопровождающий животное гражданин обязан убирать продукты жизнедеятельности животного, - напомнила Ирина Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора . - В законе Мурманской области «Об административных правонарушениях» закреплено, что штраф за не уборку за животным от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Но наказать нарушителя получается, увы, не всегда.

Осенью жителям удалось сфотографировать трех собак, гуляющих без намордника и их хозяйку «на месте преступления». Казалось бы, найти нарушителя по фотографии и адресу не составит труда, но на деле совсем наоборот.

- Мне пришёл ответ, в котором говорится, что проведена проверка и вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, - рассказывает Анастасия Лайтер, мурманчанка. - Есть фотофакт. После этого, конечно, опускаются руки, а после того, что мы здесь видим, становится очень неприятно.

Ходить по родной аллее стало невозможно. Пенсионеры переживают за родной двор, но замечание сделать иногда боятся. Порой владельцы собак не просто игнорируют окружающих, а отвечают хамством и грубостью.

Медицинскими исследованиями доказано, что испарения отходов собачьей жизнедеятельности очень вредны для здоровья людей. Они вызывают аллергические риниты и особенно опасны для маленьких детей.

- Этот сквер превратили в площадку для выгула собак. Особенно это хорошо видно весной, когда начинают рабочие выгребать зелёные зоны, ступить ногой совершенно некуда, - отмечает Галина Котоман, мастер УДХ.

Жители требуют запретить выгул домашних животных в неположенных местах, привести в порядок пешеходную зону и аллею, установить таблички с информацией о штрафах.