«Сиреневое лето» - на Ледокольной улице живут дружные соседи

Около десятка кустов сирени уже предстоящим летом будут радовать глаз жителей домов по Ледокольной улице. Саженцы необычные, они выращены на Полярной станции и полностью подходят для жизни в суровых условиях Кольского полуострова.

Уже несколько лет подряд с наступлением в Мурманске тёплых дней работники одной из управляющих компаний высаживают во дворах обслуживаемых домов сирень, специально адаптированную для сурового заполярного климата. В этот раз работы закипели во дворе дома № 31 по улице Ледокольной. Время для посадок кустов было выбрано неслучайно. Коммунальщики приурочили эту акцию ко Дню соседей, который отмечают по всему миру

- Международный День соседей - это такой день, когда мы, разделенные стенами наших домов, можем объединиться и сделать наш мир лучше, - говорит Юрий Стебловский, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

Место для деревьев собственники квартир вместе с сотрудниками управляющей компании подготавливали совместно: выкопали траншею, завезли плодородную землю и песок. По словам инициаторов акции, сирень зацветет уже этим летом.

- Выходите из подъезда, а тут целый ряд высаженных деревьев. Они растут. Сирень, как дети - вырастут и будут радовать жильцов - тех же маленьких детей, которые подрастают, - говорит Алексей Лихошапко, участник акции.

Посаженные в прошлые годы растения украшают соседние дворы. Такие акции, как говорят представители управляющих компаний, необходимы для выстраивания слаженного диалога между сотрудниками организации и собственниками многоквартирных домов.

- Это прекрасная возможность управляющей компании пообщаться с потребителями, получить обратную связь от собственников жилья и, в конце концов, сделать что-то своими руками - доброе и хорошее, - говорит Ольга Журавлёва, заместитель генерального директора управляющей компании Мурманска, - то, что украсит нашу общую жизнь.

В планах у организаторов акции по озеленению расширить её, привлечь больше участников.