Сирийские беженцы пытались морским путём проникнуть в Норвегию

Как в шпионских фильмах. Мурманские пограничники опубликовали видео задержания в Баренцевом море сирийских беженцев.

Марина Груздова, официальный представитель ПУ ФСБ России по ЗАР: «В ходе активных мероприятий в заливе Варангерфьёрд Баренцева моря задержаны два гражданина при попытке незаконно пересечь границу… Установлено, что иностранцы имели простроченные визы и прибывали на территории государства незаконно».

Пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего взяли лодку, на борту которой находились двое граждан Сирийской Арабской Республики на абордаж.

Нелегалы действовали по плану, который разработал для них другой сириец, проживающий на территории Москвы. На моторной лодке они хотели пересечь морскую границу и попасть в Норвегию. Теперь же иностранцем придётся задержаться в России, после чего как это обычно бывает, их, скорее всего, депортируют на родину.