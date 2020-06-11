Сирийский опыт пригодился заполярным военным полицейским

На Северном флоте завершилось трехдневное учение военной полиции с привлечением всех региональных и территориальных подразделений из Мурманской и Архангельской областей и на острове Новая Земля. Военные полицейские отработали действия по обеспечению правопорядка и пресечению преступлений, взаимодействуя с силовыми структурами.

В масштабных учениях военной полиции участвовали более тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Особое внимание было уделено взаимодействию сил Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Сергей Шеин, заместитель начальника регионального управления военной полиции по Северному флоту: «В ходе учения отрабатываются не только вопросы боеготовности, но и поддержание правопорядка воинской дисциплины, охрана пультов управления, охрана особо важных грузов, перемещение войск. И всё это с учётом опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике».

Силовики и спасатели отработали, в том числе навыки задержание сбежавших из колонии осужденных. На различных этапах учений применялись беспилотные летательные аппараты для разведки местности и поиска беглецов.

Все поставленные задачи военные полицейские Северного флота успешно выполнили. Руководство регионального управления военной полиции высоко оценило действия подчинённых, как уверенные и профессиональные.