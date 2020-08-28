Система преференций начала работать для инвесторов в Арктической зоне России

Резидентом зоны может быть индивидуальный предприниматель или компания, планирующая реализовать новый инвестиционный проект.

При этом объём осуществленных и запланированных капитальных вложений не может быть менее 1 млн рублей.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. Закон предполагает предоставление льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.

Вступивший в силу закон должен способствовать открытию в Арктической зоне России новых предприятий, в том числе из категории малого и среднего бизнеса.