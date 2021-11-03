Система закрытая, а вода хорошая

Жизнь жителей Ленинского района в Мурманске теперь не станет прежней – плохо пахнущая и грязная вода наконец-то перестанет литься из кранов их квартир. На данный момент реализация 1-го этапа перевода многоквартирных домов на закрытую систему теплоснабжения завершена. Ленинский округ Мурманска ещё с советских времен отличался от других районов города системой водоснабжения. Горячая вода здесь поступала из системы отопления с котельной. Её качество из-за этого сильно раздражало северян. Многолетнюю проблему было решено устранить, перейдя на закрытую систему.

Работы по модернизации начались 2 августа, менялись не только теплопункты, но и жизнь жителей Ленинского округа.

Людмила Полякова, мурманчанка: «Мы очень рады, что дом в эту программу вошёл. В ней 29 домов по Мурманску. Я даже удивлена: наш дом старый, а решили его полностью отремонтировать. Наладят всё не только с водой, но и подъезды ремонтируют. Очень приятно».

Всего за 3 месяца в 29 многоквартирных домах установили новые тепловые пункты. Работы выполнили даже раньше установленного контрактом срока. На реализацию 1-го этапа масштабного проекта из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 75 млн рублей.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Работы завершены в полном объёме, готовится финальная документация, но это никак не сказывается на жителях – все системы работают и горячая вода поступает с использованием новых ИТП».

Переход на закрытую систему теплоснабжения требует не только больших финансовых затрат, но и долгой и кропотливой подготовительной работы ряда специалистов.

Юлия Барсукова, исполняющая обязанности генерального директора регионального Фонда капремонта: «Естественно, предварительная подготовка инженерных систем требуется, здесь сказывается работа ресурсоснабжающих организаций, водоканала, АО «МЭС» и управляющей организации».

Модернизации на этом не закончатся, в течение нескольких лет на закрытую систему теплоснабжения переведут весь Ленинский округ Мурманска.