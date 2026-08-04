Система здравоохранения в Мурманске продолжает меняться

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в двух медицинских учреждениях: на базе областной детской больницы и в поликлинике Мурманского областного медицинского центра, где узнала, как сотрудники и пациенты оценивают перемены в работе и обслуживании.

В числе обновленных медицинских учреждений - детская поликлиника №5. И речь не только про её внешний облик. Родители отмечают, что попасть к врачу стало проще, сложностей с записью на приём не возникает.

Галина Харитонова, многодетная мама: «Раньше не было таких нововведений, как электронная очередь. В регистратуре сделали ремонт, до этого был хаос».

Удобным и доступным становится обслуживание и во взрослой поликлинике на улице Морской. Запись к специалисту можно осуществить через мессенджер «MAX», портал «Госуслуги» или сайт «Полармед». Сделать это через интернет-ресурсы удобнее, потому что большое количество звонков в регистратуру не всегда позволяет решить вопрос оперативно.

Елена Нахалова, оператор Единого контакт-центра: «Не надо стоять в очередях».

В регистратуре подтверждают, что количество людей в очереди заметно сократилось. Интернет-запись стала более доступной и популярной. В поликлинике увеличилось число специалистов: терапевтов, офтальмологов, урологов.