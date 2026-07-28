Системные вопросы решаются: губернатор Андрей Чибис встретился с жителями Ленинского округа Мурманска

Местом встречи стал новый Центр культурного развития на улице Аскольдовцев, 39.

По признанию губернатора, встреча в Ленинском округе стала одной из самых насыщенных за последние месяцы. Два часа шёл активный разговор с жителями, по итогам которого дано более 40 поручений.

В первую очередь мурманчан волновал вопрос качества жилья. Дома в Ленинском округе одни из самых старых и десятилетиями не обслуживались должным образом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Несмотря на это, отмечу, что такие системные вопросы решаются. Например, на проспекте Героев-североморцев, и на улице Лобова в этом году делаем активно ремонт. Тем не менее, набор точечных проблем, связанных с состоянием жилищного фонда, есть. И задача этих встреч - ещё раз людей послушать и постараться сделать так, чтобы это поправили те, кто за это отвечает».

Ленинскому округу Мурманска уделяется серьёзное внимание. Только в этом году там капитально ремонтируют 72 дома. 12 аварийных зданий отправят под снос. Также приводят в порядок дворы, дороги и социальные объекты: ремонтируют школы и детские сады, строят дома и новые учреждения.

На встрече звучало немало слов благодарности от жителей за это.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Люди видят много изменений. Я сам не так давно, месяца 1,5 назад, много прошёл по Ленинскому округу. Я вам скажу, что для меня есть и проблемные дворы, но есть и дворы в абсолютно простых домах, где все очень прилично».

Все прозвучавшие на встрече вопросы взяты в работу и находятся на контроле региональных властей. Кроме того, Андрей Чибис поручил коллегам в понедельник подвести итоги по ряду системных вопросов, доложить, что удалось сделать и как исправили ситуацию.