Сити-менеджер Мурманска Евгений Никора проинспектировал дворы Росляково

Во всех округах Мурманска регулярно проводятся коммунальные рейды. Проверяющие инспектируют придомовые территории, смотрят, насколько почищены и посыпаны песком тротуары, убрана ли наледь с крыш. В этот раз под пристальным вниманием сити-менеджера Евгения Никоры оказался район Росляково, а поводом для визита стало необычное обращение жительницы.

«В жалобах и обращениях граждан появляются и слова благодарности, - отметил Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. – Например, я получил слова благодарности от жительницы дома по улице Зелёной, которая сообщила, что тропинки здесь вычистили до асфальта. Я решил поехать и посмотреть, раз такое происходит, значит можно так работать. И я обязан лично сказать слова благодарности управляющей компании».

Любопытен тот факт, что все многоквартирные дома в мкр. Росляково, а их здесь 76, обслуживает одна управляющая организация, которая смогла наладить системную работу. Например, благодаря сотрудничеству Фонда капитального ремонта и управляющей компании полностью отремонтирован дом на улице Молодёжной, сейчас в нём идут отделочные работы.

Алексей Канаев, директор управляющей компании: «здесь проведены комплексные работы по капремонту: выполнен ремонт кровли, фасада, идёт ремонт подъездов. Срок окончания всех работ - конец февраля 2020 года».

Личный объезд все же помог выявить проблемы локального характера. Из-за низкой активности собственников жилья ни один двор района не попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Также во многих местах нет асфальтового покрытия. Все эти болевые вопросы, по словам сити-менеджера, надо брать на контроль не только муниципалитету и управляющей организации, но и самим жителям Росляково.