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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.19 19:30

Сити-менеджер Мурманска Евгений Никора проинспектировал дворы Росляково

Во всех округах Мурманска регулярно проводятся коммунальные рейды. Проверяющие инспектируют придомовые территории, смотрят, насколько почищены и посыпаны песком тротуары, убрана ли наледь с крыш. В этот раз под пристальным вниманием сити-менеджера Евгения Никоры оказался район Росляково, а поводом для визита стало необычное обращение жительницы.

«В жалобах и обращениях граждан появляются и слова благодарности,  - отметил Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. – Например, я получил слова благодарности от жительницы дома по улице Зелёной, которая сообщила, что тропинки здесь вычистили  до асфальта. Я решил поехать и посмотреть, раз такое происходит, значит можно так работать. И я обязан лично сказать слова благодарности управляющей компании».

Любопытен тот факт, что все многоквартирные дома в мкр. Росляково, а их здесь 76, обслуживает  одна управляющая организация, которая смогла наладить системную работу. Например, благодаря сотрудничеству Фонда капитального ремонта и  управляющей компании полностью отремонтирован дом на улице Молодёжной, сейчас в нём идут отделочные работы.

Алексей Канаев, директор управляющей компании: «здесь проведены комплексные работы по капремонту:  выполнен ремонт кровли, фасада, идёт ремонт подъездов. Срок окончания всех работ - конец февраля 2020 года».

Личный объезд все же помог выявить проблемы локального характера. Из-за низкой активности собственников жилья ни один двор района не попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Также во многих местах нет асфальтового покрытия. Все эти болевые вопросы, по словам сити-менеджера, надо брать на контроль не только муниципалитету и управляющей организации, но и самим жителям Росляково.

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