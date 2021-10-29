Ситуация с коронавирусом в Заполярье остается напряжённой

Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, пандемия пока что не собирается отступать. С каждым днём число жертв свирепой болезни неумолимо растёт. Врачи уверяют, что выход один - это вакцинация.

Вакцинация остаётся одной из самых горячих тем в спорах врачей и пациентов. Непонимание, слухи и мифы — всё это заставляет людей бояться прививок, что нередко приводит к очень грустным последствиям. Коронавирус не перестает распространятся, появляется всё больше новых, более сложных и опасных штаммов.

Наталия Салиева, заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Эта болезнь определенным образом меняется, когда нам кажется, что мы уже поняли, как быть и как бороться, жизнь начинает вносить свои коррективы. Тогда нам приходится обращать внимание на новые признаки, состояния, которые возникают при ковиде. Именно сейчас, в большей степени у не привитых пациентов, болезнь течёт более агрессивно.

Ситуация с COVID-19 и вакцинацией сложная. Очевидно одно, и в этом уверены врачи, массовая доля тяжело заболевших приходится именно на не привитую часть населения. В связи с этим на медицинских работников ложится невероятная нагрузка.

Александр Носов, врач-гематолог ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Очень тяжело, потому что поступают по много человек одновременно - по 30-40 человек в день. Нагрузка на приёмное и коечное отделения колоссальная. Всех пациентов надо осмотреть, набрать лабораторные анализы, если день, то сделать определенные инструментальные методы исследования, моментально принять решение».

Избежать распространения ковида и помочь врачам можно, если соблюдать простые правила: носить индивидуальные средства защиты, чаще обеззараживать руки и, конечно, прививаться.