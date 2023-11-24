Ситуация с мигрантами на границе России и Финляндии в Мурманской области начинает стабилизироваться, несмотря на неоднозначные действия соседнего государства

Сейчас по решению властей страны Суоми остался только один открытый КПП на границе с Россией. Это «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

В Кандалакшском районе ситуация полностью урегулирована, сообщил на своей странице в телеграм-канале губернатор. 58 человек успели вчера пересечь границу с Финляндией до полного закрытия пропускного пункта «Салла». Оставшиеся 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией «Лотта» в Кольском районе.

Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга - ближайшего крупного транспортного центра, они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране, отметил Андрей Чибис.