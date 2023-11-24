День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.23 19:30
Ситуация с мигрантами на границе России и Финляндии в Мурманской области начинает стабилизироваться, несмотря на неоднозначные действия соседнего государства
Сейчас по решению властей страны Суоми остался только один открытый КПП на границе с Россией. Это «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.
В Кандалакшском районе ситуация полностью урегулирована, сообщил на своей странице в телеграм-канале губернатор. 58 человек успели вчера пересечь границу с Финляндией до полного закрытия пропускного пункта «Салла». Оставшиеся 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией «Лотта» в Кольском районе.
Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга - ближайшего крупного транспортного центра, они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране, отметил Андрей Чибис.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-
Последние комментарии
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
-Скоро в эфире02:30«Медленное ТВ-Камин».05:20«Скажи только слово». Художественный фильм, серия 1-4 (12+)07:00«Анна и Командор». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)В Кандалакше директора УК «Импульс» за неисполнение предписаний пришлось наказать рублём-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза