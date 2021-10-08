Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся крайне напряженной и продолжает ухудшаться – Михаил Мурашко

188 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+67), Мончегорске (+39) и Североморске (+16).

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он сообщил, что под наблюдением медиков в России находятся более миллиона пациентов с ковидом. Так же руководитель ведомства отметил, что все, кто перенёс инфекцию, должны пройти углубленную диспансеризацию для выявления и устранения последствий заболевания. Министр также добавил, что после перенесенного ковида выявляется множество разноплановых патологий.