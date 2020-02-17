Ситуация с уборкой снега безобразная - Андрей Чибис

Традиционно на оперативном совещании губернатор поставил неудовлетворительную оценку за уборку снега муниципалитетам. В то время, как муниципалы рапортуют о том, что убрано более 80% территорий, число жалоб на портале « Наш Север» за неделю выросло в 2,5 раза. На 30% увеличилось число травмированных из-за гололеда северян – 17 человек попали в переломами в больницы.

Выступление министра энергетики и ЖКХ Дмитрия Латышева не показалось губернатору убедительным.

- Ваш дежурный доклад не описывает реальную картину, - заявил Андрей Чибис. - Ситуация с уборкой снега безобразная. И дело не в снегопаде, а в том, что, несмотря на все увещевания, система уборки не работает и система контроля не работает также.

Напомним, накануне глава региона проинспектировал дворы областного центра и его легковая машина трижды застряла в снежной каше. По словам Андрея Чибиса, такая работа никуда не годится: «Отныне за неубранные дворы и не вывезенный мусор к дисциплинарной ответственности будут привлекать заместителей глав администраций, а если это будет повторяться регулярно, то после проверки прокуратуры будет ставиться вопрос об отставке сити-менеджеров».