Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте

Спад в показателях можно ожидать только к следующему лету, предупреждает Роспотребнадзор. Это связано с природной возникновения болезни - пневмотропный вирус наиболее активен в холодное время и боится тепла.

По словам специалистов, для того, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации.

Ещё один способ справиться с инфекцией - «клеточная» память лимфоцитов. Она может помочь даже при отсутствии у некоторых людей антител.