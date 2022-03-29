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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.22 19:30

Ситуация в регионе стабильная - региональный штаб

Правительство Заполярья провело заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области.

Основные задачи штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области – решение вопросов логистики, наблюдение за предприятиями региона, контроль уровня наполненности складов необходимыми продуктами и запчастями, а также отслеживание уровня занятости населения в период кризиса. Как отметили представители власти, на данный момент ситуация в регионе стабильная.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В целом, ситуация сейчас достаточно стабильная, компании наши сохраняют свои инвестиционные планы, поддерживают на необходимом уровне занятость, сообщают о том, что они нуждаются в новых кадрах, потому что большинство из них сейчас проводит так называемый обратный аутсорсинг».

Иными словами, теперь местные компании стараются выпускать продукцию только своими силами, не прибегая к помощи извне. Таким образом производственные штаты расширяются, образуются новые рабочие места.

Для поддержки социальной сферы и бизнеса запланировано более 70 мероприятий, общая стоимостью которых около миллиарда рублей. Помимо этого, пониженные налоговые ставки для предпринимателей в регионе сохранятся вплоть до 2025 года включительно. Также губернатор отметил, что «большие стройки» Заполярья останавливаться не будут. Ко всему прочему, глава региона призвал северян не поддаваться панике и не опустошать полки магазинов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Призыв к жителям, к людям – запасов достаточно, логистические цепочки все работают, поэтому никакой задачи ажиотажно что-то скупать и покупать в части продовольствия и бытовых товаров сейчас нет необходимости. Мы эту ситуацию держим на контроле».

Во время обсуждения ещё раз прозвучало, что пороговый возраст молодых мам увеличен с 26 до 30 лет, их право на дополнительные выплаты сохраняются. Теперь «Зарплата мамы» составляет 2/3 от прожиточного минимума Мурманской области. Представителями аптечных сетей в непрерывном режиме проводится работа с поставщиками по заказу и организации поставок лекарственных препаратов, в том числе лекарств с международным непатентованным наименованием.

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